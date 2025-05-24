“النهائي المنتظر“ موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، مع اقتراب موعد المباراة يترقب الجمهور أداء الفريقين في هذه المواجهة الحاسمة التي تعد بإثارة كبيرة وتنافس قوي على لقب كأس مصر 2025.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في كأس مصر 2025

تقام المباراة النهائية يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

من المتوقع أن تبث المباراة عبر القنوات الرياضية المصرية الرسمية، مثل قناة أون تايم سبورتس التي تمتلك حقوق بث البطولات المحلية.

مشوار الفريقين إلى النهائي

الزمالك تأهل إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما بيراميدز بلغ النهائي بعد انتصاره الكبير على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

أهمية المباراة

تمثل هذه المباراة فرصة للزمالك لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يسعى بيراميدز لتحقيق ثاني لقب له في كأس مصر، مما يزيد من حدة التنافس بين الفريقين.

استعدادات الفريقين

كلا الفريقين يدخلان المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة أن بيراميدز ينافس أيضًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مما يعكس تطور الفريق في السنوات الأخيرة.