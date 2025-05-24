“متفوقا على ليفا“ من هو هداف الدوري الإسباني 2025 ؟

في أول مواسمه مع ريال مدريد نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في حصد جائزة البيتشيتشي كهداف الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 بعد تسجيله 31 هدفًا في 34 مباراة.

هداف الدوري الإسباني 2025

رغم البداية الغير جيدة تألق مبابي في النصف الثاني من الموسم مسجلا 7 أهداف في آخر 4 مباريات، ليحسم الصراع مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفًا.

إنجازات مبابي في موسمه الأول

عدد الأهداف: 31 هدفًا في الدوري

عدد المباريات: 34 مباراة

عدد الأهداف في جميع المسابقات: 43 هدفًا.

عدد التمريرات الحاسمة: 4 تمريرات

بهذا الأداء أصبح مبابي رابع لاعب في تاريخ الليغا يسجل 30 هدفًا أو أكثر في موسمه الأول بعد كريستيانو رونالدو ورونالدو نازاريو، وزامورانو.

السباق نحو الحذاء الذهبي

بفضل أهدافه الـ31 جمع مبابي 62 نقطة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي متفوقًا على فيكتور جيكيريس مهاجم سبورتينغ لشبونة الذي سجل 39 هدفًا في الدوري البرتغالي (بمعامل 1.5)، ليحصد 58.5 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

كيليان مبابي (ريال مدريد) 31 هدفًا

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 25 هدفًا.

أنتي بوديمير (أوساسونا) 18 هدفًا

رافينيا (برشلونة) 16 هدفًا

آيوزي بيريز (فياريال) 16 هدفا

بهذا الإنجاز يثبت مبابي مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم ويمنح جماهير ريال مدريد آمالا كبيرة في المواسم القادمة.