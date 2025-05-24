فتح حساب بنك الخرطوم الآن بسهولة برابط شغال عن طريق موقع بنك الخرطوم وتطبيق بنكك

قام بنك الخرطوم بإتاحة خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت بهدف تسهيل الإجراءات على جميع المواطنين سواء داخل السودان أو خارجه حيث أصبح بإمكان أي شخص تفعيل حسابه البنكي خلال وقت قصير دون الحاجة للذهاب إلى الفروع أو الانتظار لفترات طويلة وتأتي هذه الخدمة ضمن خطوات البنك نحو تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية مريحة وسريعة تتماشى مع التطور المستمر في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

حتى تتمكن من تفعيل حسابك بسرعة عبر خدمة فتح الحساب الإلكتروني في بنك الخرطوم يمكنك الآتي:

1-البدء بالدخول إلى الموقع الرسمي للبنك أو تحميل تطبيق بنكك.

2- اختيار فتح حساب جديد.

3-البدء بإدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

4- تحديد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه سواء كان حساب توفير أو حساب جاري.

5-تقوم برفع صورة من الرقم الوطني أو جواز السفر إذا كنت من المقيمين خارج السودان.

6- ترسل الطلب وتنتظر رسالة التفعيل التي تصلك خلال دقائق قليلة ليكون حسابك جاهزًا للاستخدام.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين

فتح حساب عبر الإنترنت في بنك الخرطوم يمنحك مزايا متعددة تساعدك في إدارة أموالك بسهولة مثل الآتي:

1- يمكنك إتمام العملية دون الحاجة لزيارة أي فرع مما يوفر وقتك وجهدك ويُفعّل الحساب مباشرة لتستلم بيانات الدخول وتبدأ باستخدامه فورًا.

2- يمكنك متابعة رصيدك وإجراء جميع المعاملات المالية من خلال تطبيق بنكك.

3-بالإضافة إلى استقبال التحويلات المالية سواء من داخل السودان أو خارجه.

4-الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات مثل الدفع الإلكتروني والسحب النقدي.

5-تحديث معلوماتك بكل مرونة.