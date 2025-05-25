تــوا رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا الإلكتروني فـور ظهورها من قبل وزارة التربية العراقية epedu gov com

حول نتائج السادس الابتدائي 2025 التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، ذلك وقد بدأت الامتحانات يوم الأحد 11 مايو 2025، واستمرت حتى الخميس 22 مايو 2025 وفقا للجدول المعدل من قبل وزارة التربية، وقد قامت بتعديل مواعيد بعض المواد نظرا لتزامنها مع مؤتمر القمة العربية في بغداد، تم تأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية وامتحان الرياضيات وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة العلوم، وتعتبر هذه النتائج مهمة للطلاب ويتحدد على مصيرها دخول المرحلة المتوسطة، من خلال التقرير موعد إعلان النتيجة وكيفية استخراجها.

نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق

مع قرب إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 للدور الأول في العراق، يمثل موقع نتائجنا الحل الأمثل والأسهل لجميع الطلاب وأولياء الأمور لمتابعة النتائج بكل يسر وسلاسة، ننصح جميع الطلبة بالاحتفاظ برقمهم الامتحاني والاعتماد على الموقع الرسمي فقط لتجنب أي معلومات مغلوطة أو تأخير في الحصول على نتائجهم.

بالنسبة لعملية التصحيح فهي تتم بشكل دقيق ومنظم بعد انتهاء جميع الطلاب من أداء امتحاناتهم، بما في ذلك المواد التي تم تأجيلها وانهاها الطلاب بالفعل، وتقوم لجان التصحيح المختصة برصد الدرجات بعناية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وبعد الانتهاء من عملية التصحيح سيتم مراجعة النتائج واعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية وإعلانها على موقع نتائجنا في جميع المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي نتائجنا

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