موعد مسلسل عهد انيس وعدد حلقاته وقصة المسلسل

مسلسل عهد أنيس هو عمل درامي مصري جديد ينتمي إلى نوعية الرعب والإثارة، وقد أثار اهتمام الجمهور منذ بدء عرضه في مايو 2025، وعلى الرغم من أن المسلسل يتكون من ثماني حلقات فإن النهاية المفتوحة وتركيبة القصة التي تمتد لعدة أجيال تفتح المجال أمام إمكانية إنتاج موسم ثاني في حال حقق الموسم الأول النجاح الجماهيري المطلوب.

مسلسل عهد انيس

تدور أحداث المسلسل في قرية مصرية عام 1920، حيث يتزوج شيطان يدعى أنيس من فتاة بشرية وبعد اكتشاف والدها للحقيقة، يرغب في قتلها قبل أن تلد مما يدفع أنيس إلى بدء رحلة انتقام طويلة ضد نسل العائلة تمتد لأكثر من ثلاثة أجيال، في سرد درامي مشوق يكشف الكثير من الأسرار.

أبطال العمل

يضم المسلسل نخبة من النجوم:

إسلام جمال في دور أنيس

رحمة أحمد بدور نجوى

أحمد الرافعي

عابد عناني

جلا هشام

سلوى محمد علي

حازم إيهاب

وفاء شوقي

المسلسل من تأليف محمد دندراوي وإخراج خيري سالم.

مواعيد العرض

يعرض مسلسل عهد أنيس أسبوعيًا كل يوم أربعاء وقد بدأ عرض الحلقة الأولى في 14 مايو 2025.