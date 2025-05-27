“نهايتـــــك ايهـــــا الخائـــــن“ عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 بأحداث نــاريـة في هذا الموعد على atv

حقق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 معدلات بحث عالية حيث أصبح للمسلسل متابعين من جميع أنحاء العالم، وقد تم ترجمة العمل إلى عدة لغات أخرى وقد يرجع هذا النجاح إلى كون المسلسل من الأعمال التاريخية التي تدور حول مرحلة تاريخية يتطلع الكثير من الناس إلى التعرف عليها وأيضاً يشارك في المسلسل نخبة من الممثلين الأتراك، وفي هذا المقال سوف نوضح النجوم المشاركين في المسلسل ومواعيد العرض والقنوات الناقلة، ولذلك للمزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

تتصاعد أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 خاصة بعد التحالف الذي تم بين أعداء عثمان والسيد يغييت ومحاولة العدو في الهجوم على قبيلة السلطان عثمان، ولكن يتصدى عثمان لهذا الهجوم ويقوم بكشف السيد يغييت، وأيضاً تحاول حليمة قتل صوفيا للانتقام منها بعد اكتشافها أنها قامت بخطفها من والديها وأيضاً أنها حاولت تحريضها للقيام بقتلهما، وتُعرض الحلقة القادمة في يوم الأربعاء القادم على قناة atv التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُعاد الحلقة مرة أخرى يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية مترجمة إلى اللغة العربية حتى يمكن مشاهدتها من قبل المتابعين في الدول العربية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تقوم عدة قنوات بنقل حلقات مسلسل المؤسس عثمان ومن أبرزهم ما يلي:

قناة atv التركية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 10796.

رمز الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة العرض HD.

قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

رمز الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة القناة SD.

قناة اليرموك:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11678.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

رمز الاستقطاب عمودي.

قناة الشرق: