onb-sd.com فتح حساب بنك امدرمان الوطني والشروط المطلوبة

يحرص العديد من الناس على القيام بالمعاملات المصرفية، ولذلك ارتفعت معدلات البحث حول فتح حساب بنك امدرمان الوطني الذي يمكن من خلاله إتمام كافة المعاملات إلكترونياً من خارج أو داخل السودان في دقائق معدودة، والذي يساعدهم على توفير الجهد وخاصة للمقيمين في دول خارج السودان نتيجة العمل أو الدراسة في دول أخرى، ولذا في هذا المقال سوف نوضح كيفية فتح الحساب والشروط المطلوبة لذا تابعوا معنا.

فتح حساب بنك امدرمان الوطني

أعلن بنك امدرمان عن خدمة فتح حساب جديد إلكترونياً للتمكن من متابعة التعاملات البنكية، وذلك عن طريق القيام بما يلي:

في البداية لابد من الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك امدرمان.

يجد المستخدم العديد من المزيد من الخدمات التي يطرحها البنك في الصفحة الرئيسية يختار من بينها خدمة فتح حساب.

يقوم الفرد بعد ذلك بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به لاستقبال رمز التأكيد للتمكن من استكمال العملية.

يتم إدخال رمز التأكيد الذي تم إرساله.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة الأخرى والمستندات الشخصية.

إيداع المبلغ المالي المطلوب لتفعيل الحساب.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط فتح حساب بنك امدرمان

للتمكن من فتح حساب بنك امدرمان الوطني يجب استيفاء ما يلي من الشروط: