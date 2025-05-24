تسطير التاريخ من عثمان ضد الدولة البيزنطية تعرف على موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان مع تردد القنوات الناقلة له

يحافظ مسلسل “المؤسس عثمان” على مكانته كأحد أبرز الأعمال التاريخية في الوطن العربي، إذ تتجدد الأحداث أسبوعيًا بزخم كبير يجذب المشاهدين، خصوصًا مع اقتراب عرض الحلقة 193. الإعلان الترويجي الثاني لهذه الحلقة كشف عن تطورات حاسمة ومفاجآت مدوية ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر. في هذا المقال، نستعرض أبرز ملامح هذه الحلقة المنتظرة، مع توضيح ترددات القنوات التي تنقل المسلسل.

الأحداث المتوقعة في الحلقة 193 من “المؤسس عثمان”

يظهر من الإعلان التشويقي تصاعد الصراع بين عثمان وقادة الدولة البيزنطية، وسط مؤامرات داخلية ومواجهات مشحونة المشهد الأبرز كان تعرض “صوفيا” للطعن من قبل “حليمة”، ما يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في مسار الأحداث داخل القلعة. كذلك، يظهر عثمان وهو يوجّه ضربة قاضية لأحد قادة العدو، في إشارة إلى بدء مرحلة حاسمة في المعركة من أجل تثبيت دعائم الدولة.

الإعلان تميّز بكثافة المشاهد القتالية، وبتعبير قوي عن التحديات التي تواجه عثمان ورجاله في سبيل بناء الدولة العثمانية، وسط خيانات وتحالفات غير متوقعة.

ترددات القنوات الناقلة للحلقة

قناة ATV التركية (العرض الأول)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

موعد العرض: الأربعاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا

قناة الفجر الجزائرية (العرض المترجم)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

موعد العرض: الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

حقق هذا المسلسل الأسطوري شهرة واسعة جدا في الفترة الأخيرة لما لاقاه من إعجاب من المشاهدين الذين انجذبو للأحداث التاريخية الشيقة وقيام الدولة العثمانية والدفاع عنها