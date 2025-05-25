“فـخ اورهـان للخـائن” اذاعـة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 في هذا التوقيت عبر شاشة atv

تم إصدار إعلان مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193، حيث يظهر الإعلان أحداثا مشوقة ومليئة بالإثارة، يبدو أن عثمان يستعد لمواجهة تحديات جديدة مع تصاعد التوترات بينه وبين أعدائه، مما ينبئ بحلقة مليئة بالدراما والتشويق، يعد المسلسل واحدا من أكثر المسلسلات التركية التي تعرض في الوقت الحالي بنسبة مشاهدة عالية، ويتابعها جمهور كبير ينتظر الحلقة القادمة بفارغ الصبر تابع التفاصيل.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193

تتصاعد الأحداث بشكل درامي حيث يظهر عثمان وهو يتأهب لمواجهة المغول، مما يشير إلى معركة حاسمة قادمة، كما يظهر الإعلان مشاهد مؤثرة لحليمة الصغيرة وهي تنزف داخل عربة تحت رعاية بالا بعد تعرضها لهجوم عنيف من صوفيا، التي تعترف بخيانتها وسعيها لهدم ما بناه عثمان.

من المتوقع عرض الحلقة 193 يوم الأربعاء المقبل على قناة ATV التركية باللغة التركية دون ترجمة كالتالي:

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

والتاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

كما ستعرض مترجمة للعربية يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

تعتبر من أبرز القنوات التي تقدم المسلسلات التركية بجودة عالية، مثل مسلسل قيامة عثمان، يمكنك ضبط التردد المناسب على جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة أحدث الحلقات كالتالي:

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات تعرض المسلسل بعد القناة التركية مترجمة للعربية كالتالي: