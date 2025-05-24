اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 يفعل خلال أيام وهذه خطوات الاستعلام الكاملة

يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في مختلف المناطق، وسط أجواء من الترقب المشوب بالقلق وتكثف الكنترولات حالياً أعمال التصحيح والرصد تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الفصل الدراسي الثاني، والتي تُعد بوابة العبور للمرحلة الثانوية الأزهرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني

وقد تفقد مسؤولون من قطاع المعاهد الأزهرية، على رأسهم عوض عبد العال، أعمال التصحيح في عدد من المراكز أبرزها مجمع مدينة نصر النموذجي، مما يعزز اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أكدت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 سيكون خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2025، وذلك بعد انتهاء كافة مراحل التصحيح والمراجعة الدقيقة واعتماد النتائج من الإدارة المركزية للامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الرسمية.

اختيار خدمة “نتائج الطلاب”.

تحديد المرحلة الدراسية: الشهادة الإعدادية الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس وبيانات الطالب المطلوبة.

الضغط على خيار “عرض النتيجة” لتظهر على الفور بمجرد تفعيل النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني

يُتاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 فور اعتماد النتيجة رسمياً عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من خلال رابط موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي وينبغي على الطلاب متابعة الرابط بشكل دوري حيث سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني تدريجياً وفقاً للمناطق الأزهرية.