ثبتها الآن .. تردد قناة CN بالعربية نايل سات 2025 الجديد لمحتوى تعليمي وترفيهي لأطفالك

قناة كرتون نتورك بالعربية تعتبر من أهم القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث نجحت منذ انطلاقها في جذب انتباه ملايين الأطفال من مختلف الفئات العمرية بفضل المحتوى المميز الذي تقدمه على مدار اليوم.

قناة CN بالعربية

تعتمد القناة على تقديم باقة متنوعة من برامج الكرتون والمسلسلات المدبلجة التي تجمع بين التسلية والقيم التعليمية ما يجعلها خيارا مفضلا لدى الآباء والأمهات الذين يبحثون عن قناة آمنة وهادفة لأطفالهم، ومن بين أبرز العروض التي تقدمها القناة نجد مغامرات غامبول بن تن وقت المغامرة والدببة الثلاثة وغيرها من الأعمال التي تنمي خيال الطفل وتساعده على اكتساب مهارات جديدة.

التحديث الجديد لتردد القناة على نايل سات 2025

مع حلول عام 2025 قامت إدارة القناة بإجراء تحديثات تقنية على ترددها على القمر الصناعي نايل سات وذلك لتحسين جودة البث وضمان استمرار الإرسال دون انقطاع، حيث تسعى القناة دائما إلى مواكبة التطورات التقنية لتقديم صورة أوضح وصوت أنقى للمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي.

طريقة ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال

يمكن لجميع متابعي القناة ضبط التردد الجديد بكل سهولة عبر الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال وإدخال البيانات التالية:

التردد 12226

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5 على 6

بعد حفظ هذه البيانات سيبدأ الجهاز في البحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات المتاحة ليستمتع الأطفال بمشاهدة برامجهم المفضلة دون انقطاع.

قناة كرتون نتورك بالعربية وجهة الأطفال الأولى

تبقى قناة كرتون نتورك بالعربية الخيار الأول للعديد من الأسر العربية بفضل تنوع محتواها وجودة برامجها والتزامها بتقديم ما يتناسب مع القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية، وهو ما يجعلها تحافظ على مكانتها ضمن قائمة القنوات المفضلة للأطفال عاما بعد عام.