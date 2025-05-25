استعد العد التنازلي بدأ.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446 وموعد وقفة عرفة وعيد الأضحى بالتفصيل

مع اقتراب نهاية شهر شوال من كل عام، تتوجه أنظار المسلمين حول العالم إلى موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446 هـ، لما لهذا الحدث من أهمية دينية بالغة في حياة كل أسرة مسلمة، إذ يحدد هذا الاستطلاع بدقة موعد وقفة عرفات 2025 وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025، وهما من أبرز المناسبات التي يتطلع إليها الجميع، لما يرتبط بهما من شعائر عظيمة وقيم روحية واجتماعية تجمع المسلمين في كل مكان.

موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446

أكدت دار الإفتاء المصرية أنها ستجري استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، بالتعاون مع اللجان الشرعية والعلمية في جميع أنحاء الجمهورية، ويتم هذا الاستطلاع الشرعي بعد غروب شمس يوم 29 شوال 1446 هـ، وفق الطرق المعتمدة لرصد الأهلة في العالم الإسلامي، حيث تعتمد نتيجة الاستطلاع على الرؤية الشرعية التي تحدد بداية شهر ذي الحجة رسمياً، وبالتالي مواعيد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

أهمية استطلاع هلال ذي الحجة

إن استطلاع هلال ذي الحجة ليس مجرد حدث فلكي، بل هو موعد مفصلي يترقبه المسلمون لأنه يحدد:

بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي تعد من أعظم أيام السنة وأحبها إلى الله.

موعد يوم عرفة، الذي يُعتبر أفضل الأيام عند الله تعالى.

توقيت عيد الأضحى المبارك، ثاني أعياد المسلمين وأكبرها.

خلال هذه الأيام المباركة، يؤدي الحجاج مناسك الحج، ويحرص غير الحجاج على صيام يوم عرفة، بينما يحتفل الجميع بصلاة العيد وذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء، وسط أجواء إيمانية واجتماعية مميزة.

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام ذي الحجة 1446 هـ يوافق يوم الأربعاء 28 مايو 2025. وبذلك تبدأ العشر الأوائل التي تشمل أعظم أيام العام، كما يلي:

اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري الأربعاء 28 مايو 2025 1 ذو الحجة 1446 هـ الخميس 29 مايو 2025 2 ذو الحجة 1446 هـ الجمعة 30 مايو 2025 3 ذو الحجة 1446 هـ السبت 31 مايو 2025 4 ذو الحجة 1446 هـ الأحد 1 يونيو 2025 5 ذو الحجة 1446 هـ الاثنين 2 يونيو 2025 6 ذو الحجة 1446 هـ الثلاثاء 3 يونيو 2025 7 ذو الحجة 1446 هـ الأربعاء 4 يونيو 2025 8 ذو الحجة 1446 هـ الخميس 5 يونيو 2025 9 ذو الحجة (يوم عرفة) الجمعة 6 يونيو 2025 10 ذو الحجة (عيد الأضحى)

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

من المتوقع أن تكون يوم الخميس 5 يونيو 2025، الموافق 9 ذو الحجة 1446 هـ، يعتبر هذا اليوم من أعظم الأيام في الإسلام، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات، ويستحب لغير الحجاج صيامه لنيل الأجر الكبير، وحسب الحسابات الفلكية، يوافق عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025 (10 ذو الحجة 1446 هـ).

ويستمر عيد الأضحى المبارك حتى الاثنين 9 يونيو 2025، وتشمل الاحتفالات أداء صلاة العيد، ذبح الأضاحي، توزيع اللحوم، والتكبيرات، بالإضافة إلى صلة الرحم والتواصل الأسري.