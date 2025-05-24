موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني.. رابط مباشر للاستعلام

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 5 مايو الجاري، وسط أجواء من الترقب والقلق بشأن مصير العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني

وأشارت مصادر تعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية إلى أن أعمال التصحيح ما زالت جارية داخل الكنترولات المركزية بالمناطق الأزهرية، مع توقعات قوية بانتهاء رصد الدرجات واعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري رسميًا في منتصف الأسبوع الأخير من مايو 2025.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني

أوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية الطريقة الرسمية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني فور إعلانها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي.

اختيار قسم خدمات الطالب من الواجهة الرئيسية.

الضغط على نتائج الامتحانات.

تحديد الصف الدراسي: الصف الأول الثانوي الأزهري.

اختيار الشعبة الدراسية: علمي أو أدبي.

تحديد اسم المنطقة الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس بدقة.

الضغط على زر عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني

يمكنك الآن ترقب ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني عبر الرابط الرسمي المخصص من بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك عبر الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي وهو الرابط الرسمي الوحيد المعتمد للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري فور رفعها، ويُفضل متابعته باستمرار خلال الأيام القادمة.

تنبيهات رسمية بخصوص نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني