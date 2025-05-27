«هيكسـر السوق» مواصفات honor 400 pro الجديد قابلة الدنيـا.. صورة تتحـول لـ فيديو بكاميرا 50 ميجا بيكسل

قدمت HONOR مواصفات honor 400 pro ليضع بصمته بقوة في فئة الفلاجشيب كيلر، حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات القوية التي تنافس هواتف الفئة العليا، مع الحفاظ على سعر منافس نسبيا، يأتي الهاتف بتصميم جذاب بهيكل زجاجي وفريم بلاستيكي مقاوم للصدمات، ويدعم مقاومة الماء والغبار بمعايير عالية، مما يجعله مناسبا للاستخدام في مختلف الظروف.

مواصفات honor 400 pro

شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 بوصة وبدقة عالية، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، مما يضمن تجربة عرض مبهرة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. أما من ناحية الأداء فالهاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي جدا. مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت ومساحة تخزين 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0، ما يمنحه سرعة فائقة وسلاسة في الاستخدام حتى مع الألعاب الثقيلة. يتميز HONOR 400 Pro بكاميرات قوية. تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل مع مثبت بصري، إلى جانب كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجا بيكسل للتقريب البصري، وكاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، ولا ننسى الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بيكسل التي تقدم صور سيلفي واضحة وتفصيلية. بطارية الهاتف قوية جدا بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 100 واط ولاسلكي 50 واط، ما يضمن استمرار الهاتف في العمل طوال اليوم دون قلق.

عيوب honor 400 pro

رغم مزاياه الكبيرة، إلا أن الهاتف يفتقر إلى بعض الميزات كالتالي:

يفتقر إلى منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

وعدم إمكانية توسيع الذاكرة عبر كارت ميموري.

لكن هذه النقاط لا تنقص كثيرا من قيمته الإجمالية، خصوصا أنه يأتي بنظام أندرويد 15 وواجهة MagicOS 9 مع دعم كامل لخدمات جوجل، إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين القوة والجودة والتصميم الحديث، فإن مواصفات honor 400 pro تجعله يستحق أن يكون على قائمة خياراتك.