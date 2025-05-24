بكل سهولة قم بفتح حسابك في بنك الخرطوم اونلاين 2025 بطريقة سريعة وبدون اي مجهود

في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في السودان، أصبح بإمكان العملاء فتح حساباتهم البنكية دون الحاجة لزيارة الفروع. بنك الخرطوم، أحد أعرق المؤسسات المالية في البلاد، يقدم خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال تطبيقه “بنكك”، ليمنح المستخدمين تجربة مصرفية مرنة وآمنة من أي مكان وفي أي وقت. إليك خطوات فتح الحساب إلكترونيًا وأبرز المزايا التي ستحصل عليها.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

لفتح حساب جديد في بنك الخرطوم عبر تطبيق الهاتف، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تثبيت تطبيق بنكك: قم بتثبيت التطبيق الرسمي “بنكك” من متجر التطبيقات الخاص بجهازك (Google Play أو App Store). أو قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم

بدء التسجيل: بعد فتح التطبيق، اضغط على “التسجيل الآن”.

اختيار وسيلة التسجيل:

إذا كنت تملك حسابًا مسبقًا، يمكنك التسجيل برقم الحساب وتفعيله عبر الاتصال بخدمة العملاء.

أما إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فيمكنك التسجيل برقم الهاتف، وستصلك رسالة تحتوي على رقم سري مؤقت.

إدخال البيانات الشخصية: يشمل ذلك الاسم، الرقم القومي أو جواز السفر، وتاريخ الميلاد.

رفع المستندات المطلوبة: تصوير وإرسال الهوية الوطنية أو جواز السفر.

إتمام التسجيل: بعد مراجعة البيانات، تصلك تفاصيل الحساب وكلمة المرور الخاصة بك.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم الرقمي

بعد فتح الحساب، يتمتع العميل بعدد من الخدمات الذكية:

إدارة الحساب بسهولة: مراجعة الرصيد، كشف الحساب، وتعديل البيانات مباشرة عبر التطبيق.

التحويلات المالية: إرسال واستلام الأموال داخل وخارج البنك.

دفع الفواتير إلكترونيًا: سداد فواتير الكهرباء، المياه، الإنترنت، والتعليم بضغطة زر.

الدفع عبر رمز QR: خدمة Pay بنكك تتيح لك الدفع للتجار بسرعة وأمان.

سحب بدون بطاقة: إمكانية السحب من الصرافات الآلية أو الوكلاء دون استخدام بطاقة.

دعم لغوي: التطبيق متوفر باللغتين العربية والإنجليزية لتناسب مختلف المستخدمين.

يقدم بنك الخرطوم تجربة مصرفية رقمية متكاملة تناسب احتياجات العصر الحديث، ما يجعل فتح حساب عبر الإنترنت خيارًا عمليًا وسريعًا لكل من يسعى للراحة والكفاءة في إدارة أمواله.