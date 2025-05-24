الآن شغال.. رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور ur.gov.iq الكترونيا وطريقة ملأ الاستمارة في ثواني

بات البحث عن رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 يتزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية عبر “جوجل”، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التجارة العراقية نظامًا إلكترونيًا موحدًا يُمكّن المواطنين من تحديث بياناتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية أو الوقوف في طوابير طويلة،

رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

والآن مع رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025، وفيما يلي الخطوات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التجارة العراقية لتحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونيًا:

الدخول إلى منصة أور الرسمية اختيار خدمة “تحديث بيانات البطاقة التموينية” من الصفحة الرئيسية. تعبئة البيانات المطلوبة، وتشمل: رقم البطاقة التموينية.

الاسم الكامل لصاحب البطاقة.

المحافظة والقضاء.

رقم الهاتف المحمول. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صورة واضحة، مثل: البطاقة الوطنية الموحدة أو الجنسية العراقية.

بطاقة السكن أو عقد إيجار موثق.

شهادة وفاة (إن وُجدت).

شهادة الزواج أو وثيقة الفصل العائلي (في حالات التغيير الأسري). الضغط على “إرسال الطلب” وانتظار إشعار بالقبول أو الحاجة لتعديل البيانات.

تحديث البطاقة التموينية العراق 2025

في إطار جهود الحكومة العراقية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، أطلقت وزارة التجارة آلية تحديث إلكتروني شاملة للبطاقة التموينية، تهدف إلى:

تصحيح البيانات العائلية بدقة.

تقليل حالات التكرار أو الازدواج في البطاقات.

دمج أو فصل البطاقات وفقًا للتحديثات العائلية كحالات الزواج أو الوفاة.

ضمان وصول المواد الغذائية المدعومة إلى مستحقيها الفعليين.

ماذا يحدث بعد إرسال الطلب؟

وفقًا لوزارة التجارة العراقية، تقوم الفرق المختصة بمراجعة الطلبات خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ التقديم، ويتم إشعار المواطن بنتيجة المراجعة سواء بالقبول أو الحاجة لاستكمال النواقص من خلال:

رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى رقم الهاتف المُسجل.

أو إشعار عبر البريد الإلكتروني المُدرج في الطلب.

وينصح المواطنون بعدم تكرار إرسال الطلب إلا بعد انقضاء المدة المحددة، تجنبًا لحدوث أي تعارض في المعالجة الإلكترونية.