كل عام والأمة الإسلامية بخير … تعرف على موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2025 واجمل الأدعية لهذه المناسبة

يأتي عيد الأضحى المبارك في كل عام محمّلاً بالفرحة، والروحانيات، والمشاعر الدافئة التي تجمع بين العائلات والمجتمعات الإسلامية في كل مكان. وتحرص الأسر على معرفة تفاصيل الإجازة وأوقات الصلاة، إلى جانب ترديد الأدعية التي تفيض بالرجاء والسكينة في هذه الأيام الفضيلة. في هذا المقال، نستعرض مواعيد إجازة العيد في مصر لعام 2025، وأوقات صلاة العيد في أبرز المحافظات، وأجمل الأدعية المستحبة.

موعد إجازة عيد الأضحى في مصر 2025

وفقًا للتقديرات الفلكية الحالية، يتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو.

الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص تمتد حتى يوم الاثنين 9 يونيو، ما يمنح الموظفين عطلة طويلة نسبيًا هذا العام. ومن المنتظر أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو، ما يجعل العيد فرصة مثالية للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع الأسرة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في بعض المدن المصرية

تقام صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة، وتختلف دقيقتها حسب المدينة، وفيما يلي أبرز التوقيتات:

القاهرة والجيزة: الساعة 6:19 صباحًا

الإسكندرية: الساعة 6:21 صباحًا

أسيوط وأسوان: الساعة 6:25 صباحًا

المنصورة: الساعة 6:16 صباحًا

الغردقة: الساعة 6:15 صباحًا

مرسى مطروح: الساعة 6:31 صباحًا

العريش: الساعة 6:06 صباحًا

يفضل التأكد من التوقيت المحلي في كل محافظة قبل الخروج لأداء الصلاة في الساحات والمساجد المخصصة.

أجمل أدعية عيد الأضحى

من أروع ما يقال في هذا العيد المبارك:

“اللهم اجعل هذا العيد فاتحة خير علينا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا.”

“اللهم اجعلنا من الذين تُقبل أضحيتهم، وتُرفع دعواتهم، وتُمحى ذنوبهم.”

“اللهم في هذه الأيام المباركة، اجعل لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا.”

“اللهم اجعل عيدنا هذا مغفرة ورحمة، واجعلنا فيه من عبادك الذين رضيت عنهم.”

في النهاية، يمثل عيد الأضحى فرصة روحية عظيمة لتجديد الإيمان والتقرب إلى الله، فلا تنسَ أن تبدأ يومك بالتكبير، وتختمه بالشكر والدعاء، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.