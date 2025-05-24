هسة:. رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عموم المحافظات عبر spa.gov.iq

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 بالعراق خلال الأيام الماضية، حيث يعد هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التنموية التي حققت نجاح كبير منذ إطلاقه، ويستهدف البرنامج الأسر الأولى بالرعاية ذات الدخل المحدود مما يساعدهم في تحمل أعباء الحياة التي يعاني منها الكثيرون.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

كشفت الجهات المعنية عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق منذ عدة أيام، حيث أعلنت الوزارة عن كشف المقبولين ضمن الدفعة السابعة، ولقد تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم في تأمين قوت يومهم، ولقد جاءت خطوات الاستعلام في النقاط التالية:

زيارة موقع مظلتي الإلكتروني.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختبار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستفسار عنها.



تحديد الولاية التي ينتمي المستعلم لها.

ادخال البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم.

الضغط على خيار استعلام والانتظار حتى ظهور حالة الطلب على الشاشة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2025

لكي تضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصول الدعم إلى مستحقيه قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات التي بناء عليها يتم قبول أو رفض طلبات المتقدمين، ولقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: