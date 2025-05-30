الآلاف ينتظرون.. رابط نتائج السادس الابتدائي في العراق دور أول 2025 الطريقة الصحيحة لمعرفة نتيجتك

تصدر رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق دور أول 2025 قوائم البحث في العراق، وسط حالة من الترقب والقلق التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية، بانتظار الكشف الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق دور أول 2025

وتأتي نتائج السادس الابتدائي بالعراق باعتبارها المحطة النهائية في المرحلة الابتدائية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، ما يرفع من حدة الترقب ويجعل الوصول إلى رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 أمرًا مصيريًا لكل بيت عراقي.

رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق دور أول 2025 عبر موقع نتائجنا

أتاحت وزارة التربية العراقية وسيلة رسمية عبر الإنترنت للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق، وذلك من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 عبر موقع نتائجنا الإلكتروني:

الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي.

الضغط على تبويب نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

اختيار المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

النقر على زر تحميل النتائج.

البحث في الملف المُحمّل عن اسم الطالب أو الرقم الامتحاني.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025

بحسب مصادر تربوية مطلعة، فإن نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 في العراق سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات.

ويأتي ذلك بعد انتهاء امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول في 11 مايو 2025، حيث باشرت الفرق الامتحانية في مراكز التصحيح عملها على الفور، مع تأكيد وزارة التربية على الشفافية والدقة في إعلان النتائج عبر رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 الرسمي فقط.

رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

بالإضافة إلى موقع نتائجنا، يمكن أيضًا متابعة إعلان نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 عبر: