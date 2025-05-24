“الوحش الجديد من تويوتا” سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2026 بتصميم يفوق الخيال وتقنيات حديثة ترفع السقف عاليًا أمـام المنافسين

عود سيارة تويوتا راف فور 2026 بشكلها الجديد حيث إنها تجمع ما بين القوة والجرأة كما أنها تتميز بتصميم أكثر ذكاء وتقنيات تواكب العصر للجيل الجديد من عشاق هذا النوع من السيارات ولا تقتصر على الشكل الجذاب بل امتدت لتشمل عالم جديد من الراحة والاداء الجيد بالإضافة إلى الكفاءة وكل ذلك يؤكد مكانتها كأحد أفضل وابرز الخيارات ضمن هذه الفئة.

مواصفات تويوتا راف فور 2026

تتميز سيارة تويوتا راف فور 2026 بعدد من المواصفات واهمها مايلي:

وجود محرك بنظام الهجين يجمع ما بين وجود محرك بنزين 2.5 لتر بالاضافه الى وجود اربع اسطوانات.

تصل قوة النظام إلى 219 حصان في نسخته القياسية.

هناك نسخه هجينه وتكون قابلة للشحن تاتي بقوة 302 حصان ويزيد المدى الكهربائي لديها عن 150 كيلو متر.

تتمتع السيارة بوجود دفع امامي رباعي للفئات الأعلى.

تتميز السيارات بوجود التصميم خارجي بشبك أمامي جديد.

وجود مصابيح من نوع ليد تكون خلفيه واماميه باحدث التصميمات العصرية الحديثة.

هناك تحسينات في الايروديناميكية للعمل على تقليل مقاومة الهواء فيها.

فئات سيارة تويوتا راف فور 2026

تتوفر سيارة تويوتا راف فور بالعديد من الفئات التي تعمل على ملائمه جميع الاذواق ومن بينها ما يلي: