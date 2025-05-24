الفارق يقترب من 7 جنيهات بين بنك وآخر.. سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري 

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-5-2025 مقابل الجنيه المصري استقرارًا في معظم البنوك المصرية، مع اعتماد الأسعار المعلنة في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي بسبب الإجازة الأسبوعية، إلا أن الفروقات الواضحة بين البنوك تشير إلى حالة ترقب في السوق وتحركات مرتقبة خلال بداية الأسبوع الجديد.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتُعد متابعة سعر الدينار الكويتي اليوم أمرًا حيويًا بالنسبة للمصريين العاملين في الكويت، والمستثمرين الذين يتعاملون مع العملة الكويتية، وكذلك شركات الاستيراد والتصدير، ما يجعل من رصد التحركات اليومية لهذه العملة أمرًا ضروريًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 162.1 جنيه للشراء 163.2 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 162.3 جنيه للشراء 163.3 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 155.9 جنيه للشراء 163.03 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB): 160 جنيهًا للشراء 163.07 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 159.01 جنيهًا للشراء 163.3 جنيهًا للبيع



لماذا يعد سعر الدينار الكويتي اليوم محور اقتصادي؟

يكتسب سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-5-2025 أهمية خاصة في السوق المصري للأسباب التالية: