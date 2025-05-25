فتح حساب بنك الخرطوم عن طريق الإنترنت :: انسـاء حساب في بنكك من خلال bank elkhartoum اون لاين للمغترب والمقيم

أصبحت الخدمات المصرفية عبر الموبايل ضرورة أكثر من كونها رفاهية، ومن أبرز هذه الخدمات في السودان إنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم والذي يعد بوابتك الذكية لإدارة أموالك بكل أمان وسهولة، سواء كنت في المنزل أو في الطريق، فإن حسابك المصرفي دائما معك، من خلال التقرير التالي كافة التفاصيل.
إنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم
خطوات التسجيل في تطبيق بنكك لتتمكن من إنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم كالتالي:
- أول خطوة هي تحميل تطبيق بنكك من متجر التطبيقات الخاص بهاتفك، سواء كان أندرويد أو iOS.
- بعد فتح التطبيق، اضغط على التسجيل الآن في شاشة الدخول للبدء.
أو يمكن الاشتراك عبر رقم الحساب المصرفي كالتالي:
- اتصل على الرقم 1913
- سيقوم موظف البنك بالتحقق من معلوماتك وتفعيل الحساب
- بعدها يمكنك تسجيل الدخول برقم الحساب والرقم السري
- الاشتراك عبر رقم الموبايل
- أدخل رقم هاتفك في التطبيق
- ستصلك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور المؤقتة
- استخدم رقم الموبايل والرقم السري لتسجيل الدخول
أبرز مميزات تطبيق بنكك
- يمكنك التحقق من رصيدك، مراجعة معاملاتك، وتحويل الأموال بسهولة من خلال واجهة بسيطة وآمنة.
- الحد الأعلى للتحويل اليومي يصل إلى 2,000,000 جنيه سوداني، مما يتيح مرونة عالية في التعاملات.
- سواء كانت حساباتك شخصية أو تجارية، أو حتى حسابات رقم الموبايل، فكلها يمكن إدارتها من التطبيق نفسه.
- كل ما عليك فعله هو مسح رمز QR والضغط على ادفع لتكمل معاملتك في ثوان، بأمان تام وسرية عالية.
- من الكهرباء إلى رسوم الجامعات ومن شحن الرصيد إلى دفع رسوم المنظمات الخيرية، كل ذلك يتم من التطبيق.