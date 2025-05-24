القطة واوا🐈🐈 اجدد تردد قناة وناسة بيبي 2025 لزيادة المرح للأطفال القناة الاولى في الوطن العربي

في ظل تزايد البحث عن قنوات آمنة ومفيدة للأطفال، تبرز قناة وناسة كخيار مثالي يجمع بين الترفيه والتعلم، ما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة في المنازل العربية. بفضل محتواها الموجه للأطفال بمختلف أعمارهم، أصبحت هذه القناة وجهة مفضلة للآباء والأمهات الراغبين في تنمية مهارات أبنائهم في بيئة تلفزيونية آمنة وممتعة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

لمن يرغب في متابعة قناة وناسة، إليكم أحدث تردد على قمر النايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على قمر عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

يمكنك ضبط القناة من خلال الإعدادات اليدوية لجهاز الاستقبال، ومن ثم الاستمتاع بالبث دون الحاجة لأي اشتراك.

مميزات قناة وناسة بيبي للأطفال