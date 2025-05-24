سعر فوق التوقعات. سعر الدولار اليوم السبت يصدم الأسواق في مصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت 24-5-2025 في مصر استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، رغم العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث بقي السعر محافظًا على مستوياته المرتفعة، ما أثار تساؤلات المتابعين حول مصير العملة الأجنبية في الأيام المقبلة.

سعر الدولار اليوم السبت 2025

التعاملات الصباحية جاءت بالتوازي مع ترقب الأوساط الاقتصادية لتأثير قرارات محتملة تتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة.

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 2025 في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار اليوم السبت 24-5-2025 متقاربًا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وهو ما يعكس حالة من الحذر والترقب في السوق النقدي:

البنك المركزي المصري: 49.83 جنيه للشراء 49.97 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع

بنك مصر: 49.85 جنيه للشراء 49.94 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع



ما الذي يؤثر على سعر الدولار اليوم السبت 2025 في مصر؟

يعتمد سعر الدولار اليوم السبت 24-5-2025 على عدة عوامل محلية ودولية تشمل: