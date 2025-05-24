انهيار أم صعود؟ سعر الذهب اليوم السبت في ختام التعاملات يفاجئ الجميع ويشعل السوق في مصر

يواصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر تذبذبه الواضح وسط أجواء اقتصادية عالمية مشحونة، حيث تلعب تطورات أسعار الفائدة الأمريكية ومعدل التضخم العالمي دورًا مباشرًا في تشكيل ملامح السوق المحلي للمعدن الأصفر يأتي هذا في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تأثير السياسات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

شهد سعر الذهب اليوم السبت في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، متأثرًا بعمليات الشراء العالمية وتخوفات المستثمرين من استمرار التضخم، وجاءت الأسعار وفقًا للتحديثات الأخيرة كما يلي:

عيار 24: سجل 5382.86 جنيه للجرام.

عيار 21: بلغ 4710 جنيهات وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري.

عيار 18: وصل إلى 4038 جنيهًا للجرام.

عيار 14: بلغ 3133 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل 37640 جنيهًا بدون مصنعية.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم السبت في مصر

تعددت العوامل التي دفعت نحو ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، وعلى رأسها:

استمرار حالة القلق من السياسات الاقتصادية الأمريكية وخاصة قرارات الفيدرالي.

تأثير فرض رسوم جمركية من جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم العالمية دفعت المستثمرين نحو الملاذ الآمن “الذهب”.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مما انعكس فورًا على السوق المحلي.

تحذير بشأن سعر الذهب اليوم السبت في مصر

من المهم أن يعلم المتابعون أن سعر الذهب اليوم السبت في مصر قابل للتغيير عدة مرات على مدار اليوم، ويتأثر بالعوامل التالية: