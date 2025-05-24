من الموبيل في ثوانـي :: رابط فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اون لاين بالرقم الوطني bankofkhartoum

يهتم العديد المواطنين بالتعرف على طريقة فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اون لاين، حيث طرح البنك السوداني مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين والمغتربين وأهمها خدمة إنشاء حساب إلكتروني من اي وقت ومكان دون الحاجة للذهاب لأي فرع من فروع البنك، فيما يمكن للعملاء الاستفادة عبر تلك الخدمة من القيام بتحويل الاموال سواء محليا أو دوليا.

فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اون لاين

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنكم من فتح حساب إلكتروني في بنك امدرمان الوطني 2025 ويكون ذلك عبر اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي:

في البداية قم بالدخول على موقع بنك امدرمان الوطني.

من ثم يتم الضغط على القائمة.

عليك الآن اختيار خانة الخدمات المصرفية.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة فتح حساب.

ثم إدخال اختيار نوع الحساب، وإدخال البيانات المطلوبة.

رفع الأوراق المطلوبة، ثم النقر على خانة إرسال الطلب.

أخيرا انتظر قليلا لتحصل على رسالة من البنك تفيد بتأكيد قبول طلبك.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني 2025

حدد بنك أم درمان الوطني عدد من الشروط المطلوبة التي تمكن العملاء من فتح حساب أونلاين وتمثلت أبرزها كما يلي: