رومي القحطاني ملكة جمال السعودية تلجأ لحيلة محتشمة في مسابقة “Miss Woman International”

تتجه الأنظار هذه الأيام إلى الساحة الدولية بعد مشاركة رومي القحطاني ملكة جمال السعودية في مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية 2025، حيث لفتت الأنظار ليس فقط لتمثيلها المملكة في حدث عالمي للمرة الأولى، بل أيضًا لجرأتها في اختيار إطلالة سباحة محتشمة تجمع بين الأناقة واحترام التقاليد، وتعد هذه المشاركة نقلة نوعية للمرأة السعودية وتأكيدًا على حضورها المؤثر في المحافل العالمية، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

رومي القحطاني ملكة جمال السعودية تجمع الأصالة والاحتشام

جذبت رومي القحطاني ملكة جمال السعودية انتباه الجمهور بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستجرام”، حيث أطلت بمايوه سباحة فوشيا مع سروال أسود قصير ملائم لركوب الدراجات، هذه الإطلالة المحتشمة لاقت إعجاب وإشادة من متابعين كثر، واعتبرها الكثيرون خطوة ذكية وراقية تعكس الأصالة السعودية وتثبت إمكانية التوفيق بين متطلبات المشاركة العالمية والحفاظ على القيم المجتمعية.

تشارك رومي القحطاني ملكة جمال السعودية في فعاليات المسابقة التي تقام بمدينة تينيريفي الإسبانية في سبتمبر 2025، لتكون بذلك أول امرأة سعودية تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية، ويعتبر هذا الإنجاز فتحًا جديدًا للمرأة السعودية على الصعيد الدولي، ويوفر فرصًا واسعة للتواصل والتبادل الثقافي مع نساء من مختلف دول العالم، وتشمل فعاليات المسابقة عدة أنشطة، من بينها:

عروض أزياء وفنية وأنيقة.

جلسات تصوير احترافية.

لقاءات مع خبراء تجميل عالميين.

برامج تطوير الذات للمتسابقات.

من هي رومي القحطاني المثال المشرف للمرأة السعودية؟

ولدت رومي القحطاني في الرياض عام 1995، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في صحة الأسنان وتتقن اللغات العربية، الإنجليزية، والفرنسية، بدأت مسيرتها المهنية في مجال الدعاية والإعلان قبل الانتقال لعالم مسابقات الجمال، حيث حصلت على لقب ملكة جمال السعودية في 2021، وملكة جمال العرب في 2022، تدير رومي أيضًا شركة متخصصة بتنظيم الحفلات، وتشارك في العديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية، مثل حملات زراعة الأشجار والتوعية الصحية.

استطاعت رومي القحطاني ملكة جمال السعودية أن تبرز صورة المرأة السعودية المتجددة والعصرية، حيث جمعت بين الطموح، الأناقة، والتمسك بالجذور الثقافية، وأصبحت بفضل تميزها وحضورها نموذجًا يُحتذى به للشابات، ورسالة إيجابية عن قدرة المرأة السعودية على الجمع بين التفوق المهني والتمسك بالهوية الوطنية.

إن مشاركة رومي القحطاني ملكة جمال السعودية في المسابقة العالمية لا تعبر فقط عن الجمال الخارجي، بل أيضًا عن قوة الشخصية والقدرة على تمثيل المملكة بصورة مشرّفة تليق بحضارتها وثقافتها في المحافل الدولية.