بمعالج قوي وسعر مناسب.. اكتشف مواصفات Realme GT 7 Pro اقوى هواتف ريلمي بإمكانيات ومميزات لا مثيل لها

أعلنت الشركة ريلمي عن هاتفها Realme GT 7 Pro الذي يعد من بين الأجهزة الهاتفية المميزة وله معالج مميز أيضا، ويعد من إصدارات ريلمي التي لها مميزات ومواصفات تجعله من الأجهزة المنافسة لنفس الفئة لهواتف من علامات تجارية أخرى، ونتابع عبر الآتي معلومات عن سعر الهاتف والمواصفات الخاصة به، كما نوضح أهم المعلومات عن عيوب الجهاز.

مواصفات هاتف Realme GT 7 Pro

يدعم الـ NFC وIR Blaster . يدعم شريحتين من نوع Nano Sim. يدعم شبكات الـ 5G . يأتي بأبعاد 162.5×76.9×8.6 ملم.

الوزن 222.8 جرام . الشاشة بشكل الثقب وتأتي منحنية الأطراف. نوع الشاشة LTPO AMOLED ومساحتها 6.78 بوصة. يتوفر بأكثر من إصدار للذاكرة الصلبة والعشوائية. يأتي الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite . المعالج رسومي نوع Adreno 830 .

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية والأولى بدقة 50 ميجا بكسل. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات جودة 8K ومعدل التقاط 24 إطار كل ثانية.

يدعم توفر المايك الإضافي لعزل الضوضاء . الواي فاي .11 a/b/g/n/ac/6/7

يدعم البلوتوث بإصدار 5.4 مع الخاصيتين الـ A2DP, LE . يدعم تحديد الـ GPS مع نظم الملاحة مثل QZSS, NavIC GLONASS.

مميزات هاتف Realme GT 7 Pro

وسائل الأمان التي يدعمها الهاتف هي مستشعر البصمة ويدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف من خلال الوجه . داعم لمستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب .

السماعات الخارجية داعمة لميزة الصوت الاستيريو . منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C .

البطارية بسعة 6500 مللي أمبير ويدعم الشحن بقوة 120 واط .

يأتي بنظام تشغيل الأندرويد 15 والواجهة Realme UI 6.0 .

يتوفر باللون البرتقالي والرمادي والأبيض.

عيوب هاتف Realme GT 7 Pro

يفتقد الشحن اللاسلكي . لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم . الهاتف وزنه ثقيل. الثبات أقل أثناء التقاط مقاطع الفيديوهات.

سعر هاتف Realme GT 7 Pro

سعر الهاتف في الخارج للنسخة 256 جيجا و12 جيجا رام بداية من 600 دولار لا يتواجد هاتف حتى الآن في السوق المحلية المصرية.