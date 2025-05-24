رابط شغال مباشـر :: نتائج السادس الابتدائي 2025 الفصل الدراسي الثاني في العراق موقع وزارة التربية epedu.gov.iq

ينتظر أولياء الأمور موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025 الفصل الدراسي الثاني في العراق بفارغ الصبر وبكل حماس، حيث انتهت طلبة المرحلة الإبتدائية من أداء الاختبارات منذ عدة أيام، وتعد هذه السنة واحدة من أهم السنوات الدراسية التي يمر بها كل طالب خلال مسيرته التعليمية فمن خلالها يتأهل للمرحلة المتوسطة، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن عملية التصحيح والمراجعة مازالت مستمرة حتى الآن.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الفصل الدراسي الثاني في العراق

أطلقت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الفصل الدراسي الثاني في العراق الدور الأول من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب، ومن الممكن طباعته والاحتفاظ بها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

تحديد خيار النتائج الامتحانية.

تحديد المرحلة الإبتدائية والصف الدراسي السادس.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد الولاية التي ينتمي الطالب لها.

ادخال رقم الجلوس والاسم الرباعي.

الضغط على خيار بحث والانتظار حتى ظهورها على الشاشة متضمنة جميع الدرجات.

النقر على أيقونة طباعة.

موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي ٢٠٢٥ الكرخ

تشير التوقعات إلى اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق، حيث أكدت المصادر أن عمليات التصحيح أوشكت على الإنتهاء وجاري العمل حالياً رصد الدرجات بالكنترول، وبحسب ما جاء فإنه من المتوقع اعتمادها بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم وسيتم رفعها مباشرة على الموقع الإلكتروني التابع إلى الوزارة.