من جـــوجل: فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني من موقع bankofkhartoum.com/sudan من كــل العالم

فتح حساب بنك الخرطوم الذي يعد من اهم الخدمات التي يقدمها البنك كما يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إذا كنت ترغب في فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم، سواء كان حساب جاري أو توفيري، فستحتاج إلى معرفة الشروط المطلوبة والخطوات اللازمة لإتمام العملية بسهولة. في هذا المقال، سنوضح لك شروط فتح الحساب وكيفية فتحه عبر الموقع الإلكتروني أو عبر فرع البنك.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

قبل البدء في عملية فتح الحساب، يجب أن تتوفر لديك المستندات التالية:

وثيقة شخصية سارية المفعول (جواز سفر، رخصة قيادة، أو بطاقة شخصية وطنية). إثبات عنوان السكن (فاتورة كهرباء أو ماء أو إيجار موثق). صورة شخصية حديثة (بحجم صورة جواز السفر). استمارة طلب فتح حساب (يمكن الحصول عليها من الفرع أو الموقع الإلكتروني). الحد الأدنى للإيداع (يختلف حسب نوع الحساب).

ملاحظات مهمة:

بعض الحسابات قد تتطلب إثبات دخل أو كفالة حسب نوع الخدمة.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة على الأقل لفتح حساب فردي.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الموقع الإلكتروني

يتيح بنك الخرطوم إمكانية بدء عملية فتح الحساب عبر الإنترنت، ثم إتمامها في الفرع. إليك الخطوات:

ادخل إلى موقع بنك الخرطوم الإلكتروني.

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (جاري، توفير، إلخ).

أدخل بياناتك الشخصية (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، إلخ).

ارفع نسخًا من المستندات المطلوبة (بطاقة الهوية، إثبات العنوان).

بعد تقديم الطلب، سيتصل بك البنك أو يرسل رسالة لتحديد موعد زيارة الفرع

احضر إلى الفرع مع المستندات الأصلية للتوقيع وإيداع المبلغ المطلوب

بعد الموافقة، ستستلم بطاقة الصراف الآلي ورقم الحساب وكلمة السر.

خطوات فتح الحساب عن طريق زيارة الفرع

إذا كنت تفضل إجراءات الفرع مباشرة وذلك اثناء فتح حساب بنك الخرطوم اتبع ما يلي:

اختر الفرع الأقرب إليك من فروع بنك الخرطوم. احمل جميع المستندات المطلوبة (الهوية، صورة، إثبات عنوان). املأ استمارة فتح الحساب في الفرع بمساعدة الموظف. قم بإيداع المبلغ الأولي المطلوب حسب نوع الحساب. استلم بطاقة الحساب وابدأ استخدام الخدمات المصرفية.

فتح حساب في بنك الخرطوم عملية سهلة إذا كانت جميع المستندات جاهزة. يمكنك بدء الطلب أونلاين عبر موقع البنك أو التوجه مباشرة إلى الفرع. تأكد من قراءة شروط كل نوع حساب لاختيار الأنسب لاحتياجاتك المالية.