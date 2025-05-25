الميكروفون غنى وحده وناسة 2025 تضيء الشاشة بأغاني العيد.. متعة لا تنتهي للصغار وحماس يملأ البيوت

يسعى العديد من الاهالي الى توفير محتوى ترفيهي وتعليمي لاطفالهم يضمن لهم المتعة والفائدة معا وفي ظل التطورات السريعة في عالم الاعلام الرقمي تبرز قنوات الاطفال كعنصر اساسي في حياة الصغار ولهذا السبب تسعى كل اسرة جاهدة لاختيار القناة التي تلبي احتياجات نمو اطفالها وتوفر لهم بيئة مشاهدة امنة ومفيدة وفي هذا السياق تتميز قناة وناسة بيبي كيدز بانها من القنوات الرائدة التي استطاعت ان تحظى بثقة اولياء الامور حيث تقدم محتوى متنوعا يجمع بين الترفيه والتثقيف ويهدف الى تنمية القدرات العقلية والاجتماعية للاطفال بطريقة مبتكرة وجذابة.

ترددات قناة وناسة بيبي كيدز

تعتبر قناة وناسة بيبي كيدز وجهة مهمة للعائلات التي تبحث عن محتوى متخصص للاطفال لذا يمكن للمهتمين ضبطها بسهولة على اقمارهم الصناعية.

على عرب سات يمكن استخدام التردد 11862 والاستقطاب الافقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

اما على نايل سات فالتردد هو 11430 والاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

يمكن للمشاهدين ادخال تردد قناة وناسة بيبي كيدز بخطوات بسيطة لضمان مشاهدة ممتعة لاطفالهم.

اولا يجب فتح قائمة الاعدادات في جهاز الاستقبال.

بعد ذلك يتم اختيار خيار البحث اليدوي من القائمة.

ثم يتم ادخال بيانات التردد بدقة كما هي موضحة.

الضغط على زر بحث للبدء في تحميل القناة.

اخيرا يجب حفظ القناة في القائمة بعد ظهورها.

مميزات قناة وناسة بيبي كيدز

تتميز قناة وناسة بيبي كيدز بالعديد من الخصائص الفريدة التي تجعلها الخيار الامثل لتقديم محتوى هادف وترفيهي للاطفال.