Realme 12 5G.. أداء قوي وكاميرا 108 ميجا بكسل بتصميم أنيق وسعر منافس

نور ابراهيم تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
Realme 12 5G.. أداء قوي وكاميرا 108 ميجا بكسل بتصميم أنيق وسعر منافس
Realme 12 5G

يعد هاتف Realme 12 5G واحدًا من أقوى الإصدارات الجديدة التي تستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن الأداء السريع والتقنيات الحديثة بسعر مناسب، حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات المتقدمة مثل دعم شبكات الجيل الخامس وشاشة كبيرة بمعدل تحديث مرتفع، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية قوية بدقة 108 ميجا بكسل وبطارية تدوم طويلاً مع شحن سريع، مما يجعله خيار مثالي لمن يرغب في تجربة هاتف ذكي متكامل يلبي مختلف الاحتياجات اليومية بكفاءة عالية.

مواصفات Realme 12 5G

الميزة التفاصيل
الاتصال يدعم NFC، شريحتين Nano Sim، شبكات 2G/3G/4G/5G
مقاومة الماء والغبار شهادة IP54 ضد الغبار ورذاذ الماء
الأبعاد والوزن 165.6×76.1×7.7 ملم، 188 جرام
الخامات ظهر بلاستيك مع فريم بملمس معدني
الشاشة 6.72 إنش IPS LCD بدقة 1080×2400، كثافة 392ppi، معدل تحديث 120Hz، سطوع 950 شمعة
الإصدارات – 128GB + 8GB RAM
– 256GB + 8GB RAM
– 512GB + 8GB RAM
يدعم كارت ميموري مكان الشريحة الثانية
المعالج Dimensity 6100 Plus بتكنولوجيا 6 نانو، GPU Mali-G57 MC2
الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة F/2.0
الكاميرا الخلفية – 108 ميجا بكسل F/1.8 (رئيسية)
– 2 ميجا بكسل F/2.4 (عزل)
– فلاش LED أحادي
تصوير الفيديو FHD 1080p@30fps، HD 720p@30fps
الصوت سماعات ستيريو، منفذ 3.5 ملم، ميكروفون عزل ضوضاء
الاتصال اللاسلكي Wi-Fi a/b/g/n/ac, Dual-band، Bluetooth 5.2
GPS والملاحة GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
الحماية بصمة مدمجة بزر الطاقة، Face Unlock
المستشعرات تسارع، قرب، بوصلة، جيروسكوب
منفذ USB Type-C يدعم OTG
البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط
النظام أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0

هاتف Realme 12 5G

يأتي Realme 12 5G ليعزز مكانة الشركة في سوق الهواتف المتوسطة من خلال تقديم تجربة استخدام متوازنة تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي بفضل معالج Dimensity 6100 Plus وتقنيات الاتصال الحديثة مثل دعم الـ NFC والجيل الخامس، كما يوفر شاشة كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز لعرض سلس، إلى جانب نظام تصوير احترافي بفضل الكاميرا الخلفية التي تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل مما يمنح المستخدم صورًا فائقة الجودة وتجربة تصوير مميزة في مختلف ظروف الإضاءة

معلومات الكاتب
نور ابراهيم

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