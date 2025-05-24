Realme 12 5G.. أداء قوي وكاميرا 108 ميجا بكسل بتصميم أنيق وسعر منافس

|الميزة
|التفاصيل
|الاتصال
|يدعم NFC، شريحتين Nano Sim، شبكات 2G/3G/4G/5G
|مقاومة الماء والغبار
|شهادة IP54 ضد الغبار ورذاذ الماء
|الأبعاد والوزن
|165.6×76.1×7.7 ملم، 188 جرام
|الخامات
|ظهر بلاستيك مع فريم بملمس معدني
|الشاشة
|6.72 إنش IPS LCD بدقة 1080×2400، كثافة 392ppi، معدل تحديث 120Hz، سطوع 950 شمعة
|الإصدارات
|– 128GB + 8GB RAM
– 256GB + 8GB RAM
– 512GB + 8GB RAM
يدعم كارت ميموري مكان الشريحة الثانية
|المعالج
|Dimensity 6100 Plus بتكنولوجيا 6 نانو، GPU Mali-G57 MC2
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بكسل بفتحة F/2.0
|الكاميرا الخلفية
|– 108 ميجا بكسل F/1.8 (رئيسية)
– 2 ميجا بكسل F/2.4 (عزل)
– فلاش LED أحادي
|تصوير الفيديو
|FHD 1080p@30fps، HD 720p@30fps
|الصوت
|سماعات ستيريو، منفذ 3.5 ملم، ميكروفون عزل ضوضاء
|الاتصال اللاسلكي
|Wi-Fi a/b/g/n/ac, Dual-band، Bluetooth 5.2
|GPS والملاحة
|GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
|الحماية
|بصمة مدمجة بزر الطاقة، Face Unlock
|المستشعرات
|تسارع، قرب، بوصلة، جيروسكوب
|منفذ USB
|Type-C يدعم OTG
|البطارية
|5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط
|النظام
|أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0
هاتف Realme 12 5G
يأتي Realme 12 5G ليعزز مكانة الشركة في سوق الهواتف المتوسطة من خلال تقديم تجربة استخدام متوازنة تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي بفضل معالج Dimensity 6100 Plus وتقنيات الاتصال الحديثة مثل دعم الـ NFC والجيل الخامس، كما يوفر شاشة كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز لعرض سلس، إلى جانب نظام تصوير احترافي بفضل الكاميرا الخلفية التي تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل مما يمنح المستخدم صورًا فائقة الجودة وتجربة تصوير مميزة في مختلف ظروف الإضاءة