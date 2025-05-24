Realme 12 5G.. أداء قوي وكاميرا 108 ميجا بكسل بتصميم أنيق وسعر منافس

يعد هاتف Realme 12 5G واحدًا من أقوى الإصدارات الجديدة التي تستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن الأداء السريع والتقنيات الحديثة بسعر مناسب، حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات المتقدمة مثل دعم شبكات الجيل الخامس وشاشة كبيرة بمعدل تحديث مرتفع، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية قوية بدقة 108 ميجا بكسل وبطارية تدوم طويلاً مع شحن سريع، مما يجعله خيار مثالي لمن يرغب في تجربة هاتف ذكي متكامل يلبي مختلف الاحتياجات اليومية بكفاءة عالية.

مواصفات Realme 12 5G