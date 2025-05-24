قبل ما تشتري أو تبيع: سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تحديث لحظي للأسواق

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الآن استقرارًا كبيرًا في السوق المصرية، حيث ظل مستوياته ثابتة على مدى الأيام الماضية، ويعتبر الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات العالمية غير المستقرة، والتي تشمل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والتضخم، وهو ما يعكس أهميته كعنصر استثماري جذاب سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الآن

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الآن ثابتًا في السوق المحلية، مع تسجيل سعر البيع عند 4710 جنيهات وسعر الشراء عند 4690 جنيهًا، يعزى هذا التوازن إلى ازدياد الطلب الدولي على الذهب، والذي يقدم نفسه كبديل آمن خلال الفترات الاقتصادية الغامضة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار يأتي تزامنًا مع تحرك سعر الأوقية عالميًا بشكل طفيف في مواجهة الدولار، حيث سنعرض في الجدول التالي تفاصيل أسعار الذهب المحلية حسب أحدث البيانات المتاحة:

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5383 جنيه 5360 جنيه عيار 22 4934 جنيه 4913 جنيه عيار 21 4710 جنيه 4690 جنيه عيار 18 4037 جنيه 4020 جنيه عيار 14 3140 جنيه 3127 جنيه جنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه

العوامل المؤثرة في سعر جرام الذهب عيار 21 عالميًا

يلعب الاقتصاد العالمي دورًا محوريًا في تحديد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الآن، يعتبر التأثير الأكبر ناجمًا عن تقلبات الأسواق والتوترات الجيوسياسية، حيث أدى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على الذهب، وتشمل أبرز العوامل التي تعزز هذا التأثير: