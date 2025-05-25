بعد تخلي ريفيرو عنه.. 3 عروض تدريبية داخلية وخارجية تنهال على عماد النحاس

تلقى عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة عروض تدريبية مع اقتراب انتهاء مهمته الحالية في قيادة الفريق المؤقتة عقب الإطاحة بالسويسري مارسيل كولر بعد الخروج من دور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

أندية مصرية وليبية تسعى للتعاقد مع النحاس

وبعد تألقه الكبير في قيادة المارد الأحمر نحو الفوز بلقب كان بعيد المنال والفوز في جميع المواجهات التي خاضها مع الفريق، انهالت العديد من العروض التدريبية على النحاس، خاصةً بعد تأكد عدم تواجده في الجهاز الفني الجديد للأهلي، والأندية الثلاثة هي سموحة، زد، والمصري البورسعيدي، كما دخلت في المفاوضات لتدريب فرقها بداية من الموسم الجديد، عروضًا أخرى من الدوري الليبي.

النحاس يؤجل المفاوضات لحسم لقب الدوري مع الأهلي

وفي أول رد فعل له على تلك العروض، أكد مصدر مقرب من عماد النحاس أن المدرب لا يركز حاليًا في أي مفاوضات، رغبة منه في حسم لقب الدوري مع الأهلي وإتمام المهمة التي أسندها له مجلس الإدارة بنجاح، خاصة بعد تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق إلى ما بعد الانتهاء من مباراة فاركو.

وأشار المصدر إلى أن النحاس سيدرس العروض المقدمة بعد انتهاء مباراة فاركو المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل، مشددًا أن المدرب سيفضل الاستمرار في العمل داخل الأهلي إذا تم عرض عليه أي منصب آخر في المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن تكشف الأيام المقبلة عن مستقبل النحاس في التدريب داخل أو خارج أسوار الجزيرة، فور اتمام مهمته بنجاح في الاحتفاظ بالدرع دخل أروقة القلعة الحمراء.