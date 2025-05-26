“استعلم من هنا”.. لينك نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025 دور اول عبر موقع نتائجنا الوزاري في عموم المحافظات العراقية

يترقب آلاف الطلبة وأولياء الأمور في مختلف محافظات العراق بفارغ الصبر إعلان لينك نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025، وذلك بعد انتهاء الامتحانات النهائية التي أُجريت وسط إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى ضمان النزاهة والمصداقية. ومع تصاعد البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، باتت الأنظار تتجه نحو وزارة التربية العراقية لمعرفة موعد صدور النتائج وطريقة الحصول عليها إلكترونيًا.

لينك نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025

وفرت وزارة التربية العراقية لينك نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025 للاستعلام عن النتائج فور صدورها، أبرزها الموقع الرسمي للوزارة، فضلًا عن مواقع مديريات التربية في المحافظات المختلفة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. الانتقال إلى قسم “نتائج الامتحانات” في الصفحة الرئيسية. اختيار المرحلة الدراسية: “الصف السادس الابتدائي”. تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. تحميل ملف PDF الخاص بنتائج تلك المحافظة. البحث داخل الملف عن اسم الطالب أو رقم الجلوس.

كما تقوم بعض المديريات العامة للتربية بنشر روابط مباشرة لنتائج المدارس التابعة لها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل مثل فيسبوك وتليجرام، لتسهيل الوصول إلى النتائج بأسرع وقت ممكن.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

بحسب مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية، فإن موعد نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 مرجّح أن يكون في نهاية شهر مايو أو بداية يونيو المقبل، حيث تواصل لجان التصحيح أعمالها على مستوى المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات، وتُنفذ عملية التصحيح بدقة وعناية لضمان منح كل طالب حقه الكامل في الدرجات. وتُعلن النتائج بشكل تدريجي، بحيث تبدأ المحافظات التي تُنهي أعمال التصحيح والرصد أولًا، تليها المحافظات الأخرى.

ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى من النتائج محافظات:”بغداد، نينوى، البصرة، كركوك، الأنبار، النجف، كربلاء، واسط، ديالى، صلاح الدين، ميسان، وذي قار”، خلال الأسبوع الحالي، على أن تُستكمل بقية المحافظات لاحقًا.