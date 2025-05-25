“الإعلان الرسمي الاول” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الجزء السادس على قناة الفجر الجزائرية

يبحث الجمهور بالوطن العربي عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 وذلك فور نزول الإعلان الرسمي الأول الذي شهد الكثير من التشويق والإثارة، حيث انتهت الحلقة الماضية بالكثير من التفاصيل الهامة ولذلك ينتظر المتابعين حلقة 193 بفارغ الصبر لأنها تشهد تطورات مفاجئة، فيما تعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التركية التي حققت شعبية كبيرة منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس تطورات مفاجئة، حيث ظهرت حليمة وهي مصابة على عربة متنقلة بعد اعتداء صوفيا عليها، وكذلك قام بغيت بأخبار كلاوديوس بطريق اتجاه المؤسس عثمان ولكنه قد يبدو أنه قام بتغيير طريقه لأنه علم بتعرضه لمكيده، أما عن موعد الحلقة المقبلة ستكون مساء الأربعاء المقبل مدبلجة على قناة اي تي في التركية، وكذلك تعرض مترجمة على موقع قصة عشق وموقع نور بلاي، فيما تذاع مساء الخميس المقبل مترجمة للغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، كما يمكن أيضا متابعة المسلسل من خلال قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 193 مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات التي تقوم بنقل الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال الترددات المقبلة:

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد الجديد هو 12034.

يكون الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ATV التركية