“www.azhar.eg” رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري 2025 الترم الثاني فوّر ظهورها

يهتم الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري 2025 الترم الثاني، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من أداء الاختبارات منتصف شهر مايو الحالي، ومنذ ذلك الوقت يترقب الجميع ميعاد ظهور النتائج لأن تلك المرحلة من أهم المراحل الدراسي في حياة الطلاب ليتمكنوا من الدخول للمرحلة التالية وتحديد مستقبلهم، فيما كشفت بعض من المصادر بقطاع المعاهد الازهرية موعد إعلان النتيجة وكيفة الاستعلام عنها فور ظهورها.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري 2025 الترم الثاني

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي الأزهري للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2025 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع بوابة الازهر الشريف.

ثم النقر على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم اختيار خدمات نتائج الطلاب.

عليك الآن اختيار المرحلة الدراسية سواء الصف الاول او الصف الثاني الاعدادي.

تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

كتابة كل من الاسم ورقم الجلوس بشكل دقيق.

أخيرا انقر على عرض لتظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي الأزهري 2025

أوضحت بعض من المصادر الرسمي في قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم البدء في أعمال التصحيح في لجان الكنترول المختصة منذ الانتهاء من أداء الامتحانات يوم 12 مايو الحالي، ومن المتوقع بأن تستمر عملية المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات فترة ما بين 10 أيام وتصل إل 15 يوم، وبذلك فمن المنتظر بأن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الاسبوع الأخيرة من هذا الشهر أي خلال الأيام القليلة المقبلة.