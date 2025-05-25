“Osman 193” تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة قيامة عثمان الحلقة 193 الجديدة على الأقمار الصناعية

يهتم العديد بالتعرف على أخر تحديث لتردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أبرز وأهم القنوات التي حققت شعبية كبيرة في الوطن العربي الفترة الماضية وذلك لأنها تعرض المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها كل من مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان الموسم السادس مترجمة إلى اللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

التردد الخاص بالقناة عبر 12645.

معدل الاستقطاب يكون هو أفقي.

أما القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز للقناة عبر 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ هو 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكن استقبال قناة الفجر عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات المقبلة:

التردد الخاص بالقناة عبر 11034.

معدل الاستقطاب يكون هو أفقي.

أما القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز للقناة عبر 27500.

فيما يكون تصويب الخطأ هو 3/4.

خطوات إضافة قناة الفجر على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها من أجل إضافة قناة الفجر على الريسيفر وتمثلت فيما يلي: