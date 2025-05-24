الان أفتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 “عبر تطبيق بنكك” bankofkhartoum.com

يهتم المواطنين السودانيين بالتعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان البنك الفترة الماضية عن طرح عدد من الخدمات الإلكترونية وابرزها خدمة إنشاء حساب إلكتروني من أي وقت ومكان دون الذهاب لأي من فروع البنك في الدولة، كما أنه يمكن الاستفادة بتلك الخدمة من القيام بكافة المعاملات المصرفية المالية أونلاين بكل سهولة.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكن العملاء المقيمين والمغتربين من فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين، وذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة:

في بدء الأمر النقر على موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

بعد ذلك اختيار اللغة، مع تحديد نوع الحساب.

إدخال البيانات المطلوبة وكتابة الاسم والرقم الوطني.

التأكد من صحة المعلومات التي إرفاقها بالحقول الخالية.

من ثم يتم رفع المستندات اللازمة، ثم الموافقة على الشروط.

أخيرا يتم الضغط على إرسال الطلب، وستحصل على رسالة بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين

حدد بنك الخرطوم الشروط المطلوبة لفتح الحساب أونلاين والتي تمثلت أبرزها كما يلي: