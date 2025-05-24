“خير يوم تشرق فيه الشمس”.. موعد وقفة عرفات 2025 وماذا كان يقول الرسول الكريم في هذا اليوم؟

تحظى موعد وقفة عرفات 2025 بأهمية كبيرة في نفوس المسلمين حول العالم، إذ تمثل ذروة موسم الحج وأعظم أيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، حيث يتقرب المسلمون إلى الله بأعمال البر والطاعة والعبادة. ومع اقتراب هذا اليوم المبارك، يتزايد الاهتمام بموعده وفقًا للحسابات الفلكية، إلى جانب معرفة الأعمال المستحبة التي يمكن اغتنامها في هذه الفترة الفضيلة.

موعد وقفة عرفات 2025

وفقًا لما أظهرته الحسابات الفلكية الدقيقة، فإن موعد وقفة عرفات 2025 سيكون في يوم الخميس 5 يونيو 2025 ميلاديًا، ويوافق هذا اليوم التاسع من شهر ذو الحجة 1446 هجريًا، أما بالنسبة لأول أيام عيد الأضحى المبارك، فقد تم تحديده فلكيًا ليكون: يوم الجمعة 6 يونيو 2025، الموافق العاشر من ذو الحجة.

دعاء يوم عرفة

يمثل يوم عرفة ذروة مناسك الحج، حيث يقف ملايين الحجاج على جبل عرفات ملبين ومبتهلين إلى الله، وتُفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة، وتتنزل الرحمات على من وقف في هذا المشهد العظيم، أما المسلمون في سائر أنحاء العالم، فيغتنمون هذا اليوم بالصيام والدعاء وذكر الله، ومن أبرز الأذكار التي يُستحب ترديدها في وقفة عرفات 2025:

“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”.

أفضل الأعمال في يوم عرفة

إليك أبرز العبادات التي يُستحب القيام بها في وقفة عرفات 2025: