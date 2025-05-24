“خلاص العيد قرب”.. هنا موعد عيد الأضحى 2025 فلكيا في مصر والسعودية وكل الدول العربية

عيد الأضحى المبارك يُعد من أعظم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، حيث يأتي تتويجًا لموسم الحج، ويُرتبط بذكرى خالدة لتضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويترقب المسلمون موعد العيد بفارغ الصبر كل عام، لمعرفة توقيت العيد والاستعداد له نفسيًا وماديًا. وفي هذا المقال، نعرض لكم موعد عيد الأضحى 2025 / 1446 فلكيًا في مصر ومعظم الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز العادات المصاحبة لهذه المناسبة المباركة، ونصائح للاستعداد الأمثل لها.

موعد عيد الأضحى 2025 فلكيا

يتحدد موعد عيد الأضحى وفقًا للحسابات الفلكية المبنية على رؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي قد يختلف من دولة لأخرى حسب الموقع الجغرافي وظروف الرؤية. ووفقًا للبيانات الفلكية:

من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2025 يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 ميلاديًا.

ويتزامن ذلك مع العاشر من شهر ذي الحجة 1446 هجريًا.

يتم تحرّي الهلال في مساء يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لتحديد بداية ذي الحجة رسميًا.

أغلب الهيئات الفلكية في العالم الإسلامي، بما فيها مصر، تُرجّح هذا التاريخ.

ومع ذلك، يبقى الإعلان الرسمي مرهونًا بالرؤية الشرعية التي تُجريها اللجان المختصة في كل دولة، وقد تختلف بعض الدول في التوقيت بناءً على ظروف الرؤية الجوية والجغرافية.

أبرز العادات والتقاليد في عيد الأضحى المبارك

يتميز عيد الأضحى بعادات وتقاليد راسخة تتجدد سنويًا في جميع الدول الإسلامية، ويُعدّ فرصة للعبادة والتكافل الاجتماعي والاحتفال الجماعي. من أبرز هذه العادات: