“عودة صوفيا”.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الاعلان الثاني عبر تردد القنوات الناقلة وموعد العرض

يحظى مسلسل المؤسس عثمان باهتمام جماهيري واسع منذ انطلاق عرضه، لما يحمله من طابع تاريخي درامي مميز يعكس بدايات الدولة العثمانية وتاريخها العريق. وعلى مدار ستة مواسم متتالية، حافظ المسلسل على تفاعل الجماهير، سواء في تركيا أو في مختلف الدول العربية، ومع اقتراب موعد عرض الحلقة 193 من الموسم السادس، ازدادت عمليات البحث عبر محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حول الإعلان الترويجي الثاني للحلقة وتفاصيل البث على القنوات المختلفة. ونُقدم لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بالإعلان الثاني للحلقة 193، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الاعلان الثاني

شهد الإعلان الثاني للحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان أحداثًا مثيرة جذبت انتباه المتابعين، إذ يُكشف فيه عن مصير “صوفيا” بعد أن طعنتها “حليمة” ابنة عثمان، في مشهد تصاعدت فيه التوترات والصراعات، على الجانب الآخر، يتعمق الصراع بين عثمان والبيزنطيين، حيث يُقتل أحد قادة العدو على يد عثمان، وهو ما يشير إلى تصاعد حدة المعارك والتطورات السياسية والعسكرية داخل الحلقات القادمة، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة الجديدة العديد من المفاجآت التي تُعرض مساء الأربعاء المقبل على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، أما بالنسبة للمشاهدين في الوطن العربي، فسيتم عرض الحلقة مترجمة إلى العربية عبر قناة الفجر الجزائرية، وذلك يوم الخميس التالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

فيما يلي نعرض ترددات القنوات التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراكات أو رسوم إضافية:

1. قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2. قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193