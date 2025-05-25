بكل سهولـة|| استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس عموم المحافظات عبر بوابة الازهر الشريف www.azhar.eg

أتاحت مشيخة الأزهر الشريف خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس فقط عبر الإنترنت بدون الحاجة للتوجه إلى مقر المعهد وذلك فور اعتمادها رسمياً، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي مازالت مستمرة حتى الآن، ولقد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية منذ أيام معدودة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

أطلقت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف، ومما لاشك فيه أن هذه المرحلة التعليمية من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها كل طالب خلال مسيرته المهنية والأكاديمية، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام عن طريق اتباع النقاط التالية:

الذهاب إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

تحديد خيار نتائج الطلاب.

اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

تحديد الصف الدراسي والسنة الدراسية

ادخال رقم الجلوس والاسم.

الضغط على خيار بحث وسوف تظهر جميع التفاصيل كاملة على الشاشة.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

كشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشكل رسمي عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 والتي من المقرر خوضها في يوم الخميس القادم الموافق 29 مايو الجاري، ومن المحدد أن يتم أداء امتحان أول يوم لمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف للقسمين العلمي والأدبي وذلك على مستوى المعاهد الأزهرية.