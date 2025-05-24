“قريبا”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الالكترونية www.azhar.eg في كل المحافظات

تشهد محركات البحث في الوقت الحالي حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني، إذ يترقّب آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الإعلان الرسمي عن النتائج، وذلك في ظل انتهاء الامتحانات دون تسجيل أية مشكلات أو معوقات تُذكر، وتُعد الشهادة الإعدادية الأزهرية من أبرز المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب، إذ يحصلون من خلالها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، والتي تُعتبر بوابة مهمة للانتقال إلى المرحلة الثانوية، ونقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالأزهر الاستعلام عن نتائجهم بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية. الانتقال إلى قسم “نتائج الشهادات الأزهرية”. اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية” للفصل الدراسي الثاني. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي. الضغط على زر “عرض النتيجة” لظهورها مباشرة على الشاشة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أفادت مصادر من قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح والرصد قد تستغرق ما بين 10 أيام إلى أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات، وبناءً عليه، من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج في الفترة ما بين نهاية شهر مايو وبداية يونيو 2025، وبذلك، يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية باستمرار، حيث سيتم رفع النتائج فور اعتمادها رسميًا من الجهات المعنية، ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها بسهولة ويُسر.

في حين من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمدارس العامة يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، فإن طلاب المعاهد الأزهرية قد أنهوا بالفعل اختباراتهم يوم الأربعاء 21 مايو الجاري، وهم الآن في حالة من الترقب والقلق انتظارًا لإعلان النتائج رسميًا.