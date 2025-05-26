لولو عم تبكي! .. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 على النايل والعرب سات لأطفالك

تعد قناة وناسة من القنوات الرائدة في مجال الموسيقى والترفيه على مستوى العالم العربي، حيث نجحت في جذب جمهور واسع بفضل محتواها المتنوع الذي يلبي أذواق جميع الفئات العمرية. وتعرض القناة عبر الأقمار الصناعية بترددات محددة تتيح سهولة الوصول إلى محتواها من مختلف الدول العربية.

الهوية الفنية لقناة وناسة

تتميز قناة وناسة بطابعها الخاص الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تقدم مزيجا غنائيا متكاملا يشمل:

الأغاني الخليجية الشعبية.

الطرب العربي الأصيل.

الفيديو كليبات العصرية التي تستهدف جيل الشباب.

الحفلات الغنائية المباشرة.

اللقاءات الحصرية مع كبار الفنانين.

تسعى القناة إلى المحافظة على التراث الفني العربي، مع التوسع في تقديم محتوى يتماشى مع التطور في الذوق العام.

أهمية معرفة تردد قناة وناسة

يعتبر تحديد التردد الدقيق للقناة هو الوسيلة الأساسية التي تمكن المشاهد من استقبال بثها بسهولة وجودة عالية، وتتوفر قناة وناسة على أشهر الأقمار الصناعية، مما يجعلها في متناول المشاهدين في:

الشرق الأوسط.

شمال إفريقيا.

مناطق من أوروبا وآسيا.

هذا الانتشار الواسع يساعد على زيادة القاعدة الجماهيرية للقناة ويعزز من تأثيرها في المشهد الإعلامي.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة

يمكن ضبط قناة وناسة من خلال خطوات بسيطة:

الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.

اختيار خيار “إضافة تردد جديد”.

إدخال بيانات التردد الصحيح (التردد – الاستقطاب – معدل الترميز).

البحث عن القنوات.

حفظ القناة عند ظهورها في قائمة النتائج.

بعد هذه الخطوات، ستصبح قناة وناسة جاهزة للبث ضمن قائمة القنوات الخاصة بالمشاهد.

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

الجودة: SD / HD (تختلف حسب الجهاز المستخدم)

مكانة وناسة في الإعلام الفني العربي

لم تكتفِ القناة بعرض الأغاني فقط، بل أصبح لها دور مهم في: