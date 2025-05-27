بنك الخرطوم بيفرح عملائه.. في ثواني يازول ومن بيتك افتح حساب بالبنك أون لاين بدون رسوم وبضغطه زر

في ظل التطور الرقمي المتسارع وتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، أصبح فتح حساب بنكي أمرًا لا يتطلب الحضور الشخصي أو الانتظار الطويل، ومن أبرز البنوك التي واكبت هذا التوجه هو بنك الخرطوم، الذي أطلق خدمة فتح الحساب أونلاين لتلبية احتياجات عملائه داخل السودان وخارجه، وتسهيل المعاملات المصرفية اليومية لهم، في هذا المقال نوضح طريقة فتح الحساب إلكترونيًا، الشروط المطلوبة، وأبرز المزايا المصرفية التي يحصل عليها العميل.

طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

إذا كنت ترغب بفتح حساب في بنك الخرطوم دون زيارة الفرع، إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

توجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت.

قم بالدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

املأ نموذج فتح الحساب ببياناتك الشخصية الدقيقة.

أرفق الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر ساري المفعول.

تحقق من صحة المعلومات التي أدخلتها، ثم اضغط على “إرسال الطلب”.

ستصلك رسالة تؤكد نجاح عملية فتح الحساب بعد مراجعة الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لبدء استخدام حساب جديد في بنك الخرطوم، هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية يجب أن تتوافر في المتقدم:

أن يكون العميل من حملة الجنسية السودانية.

الحد الأدنى للإيداع الأولي هو 10,000 جنيه سوداني.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب أن يكون هذا أول حساب يتم فتحه للعميل في البنك.

الالتزام الكامل باللوائح الداخلية للبنك، وعدم تقديم أي مستندات مزورة أو غير دقيقة.

الخدمات المصرفية التي يقدمها الحساب

عند فتح الحساب في بنك الخرطوم، يتمتع العميل بمجموعة من الخدمات المصرفية الأساسية التي تسهل عليه إجراء معاملاته اليومية، ومنها: