العد التنازلي بدأ.. متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025؟ فرحة للموظفين بمختلف القطاعات

مع بداية العد التنازلي لموسم الحج، تتزايد تساؤلات المواطنين في مصر حول موعد إجازة عيد الأضحى 2025. العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك الطلاب، يترقبون تحديد مواعيد العطلة الرسمية من أجل التخطيط للسفر أو قضاء وقت عائلي مميز، هذا الترقب يرتبط دائمًا بالحسابات الفلكية التي تحدد بدقة موعد دخول شهر ذو الحجة، الشهر الذي يشهد وقفة عرفات وأيام العيد المبارك.

متى يبدأ شهر ذو الحجة 1446 هجريًا؟

بحسب ما أعلنته الجهات الفلكية المختصة، فإن لحظة ميلاد هلال شهر ذو الحجة لعام 1446 هجريًا ستكون فجر يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وتحديدًا في الساعة الخامسة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، وبناءً على هذه المعطيات، فإن غرة ذو الحجة فلكيًا ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات هذا العام ستصادف يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويليها مباشرة أول أيام عيد الأضحى، والذي سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ليبدأ المسلمون الاحتفال بأحد أعظم المناسبات الدينية في التقويم الهجري.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر

وفقًا للمواعيد المتوقعة، فإن عطلة عيد الأضحى في مصر ستبدأ من يوم وقفة عرفات، أي الخميس 5 يونيو، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025، وبذلك سيحصل المواطنون على إجازة تمتد لخمسة أيام متتالية، ما يمنحهم فرصة مثالية للراحة، أو للسفر إلى المصايف، أو لقضاء أوقات روحانية مميزة خلال أيام العيد.

صيام الأيام العشر من ذو الحجة

تبدأ الأيام العشر الأولى من شهر ذو الحجة، والتي تحظى بفضل كبير في الإسلام، اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 مايو 2025. ويُسنّ فيها الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، ويبلغ فضلها ذروته في يوم وقفة عرفات، الخميس 5 يونيو، الذي يُعد من أعظم الأيام عند الله، ويُستحب فيه الصيام والدعاء، ثم يلي هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو، وإجازة عيد الأضحى 2025 ستبدأ رسميًا من الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو. ا