موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة بجودة HD والتشكيل المتوقع

بدأ العد التنازلي على حلول موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن الجولة الـــــ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي، فمن المؤكد أن يشهد ملعب أنفيلد معقل الريدز غداً الأحد الموافق 25 مايو 2025 واحدة من أهم مواجهات هذا الموسم حيث يسعى الريدز إلى تحقيق الفوز من أجل الاحتفال مع جماهيره بعد فوزه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز والذي حسمه بالفعل قبل عدة جوالات من نهاية المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وبالأخص رابطة مشجعي الليفر موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بفارغ الصبر، حيث يواصل الريدز انتصاراته ويسعى إلى تحقيق نتيجة ايجابية غداً من أجل استكمال الفرحة بالتتويج باللقب، ومن المحدد أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة، وعند الساعة 7:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

أعلنت شبكة قنوات BeIN Sports 1 عن شرائها حقوق بث مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي، ويعلق على المباراة المعلق عامر الخوذيري حيث يقدم تغطية كاملة للأحداث والتي من المنتظر أن تكون ساخنة نتيجة لرغبة فريق كريستال بالاس في الفوز بعد تمكنه من حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وضمن المشاركة بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق الريدز أرني سلوت على التشكيلة الآتية: