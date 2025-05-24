أسعار البنزين في مصر اليوم.. الحقيقة الكاملة وراء أخبار الزيادة

لا يزال سعر لتر البنزين من أبرز اهتمامات المواطنين في مصر، في ظل ترقب دائم لأي تغير في أسعار الوقود، خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، وفي هذا السياق شهد اليوم السبت 24 مايو 2025 استقرارًا في أسعار البنزين بمحطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تداول أنباء عن زيادات جديدة، نفتها الجهات الرسمية بشكل قاطع.

أسعار الوقود تحت المراقبة ولا زيادات حالية

أكدت مصادر مسؤولة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تُصدر أي قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار البنزين، وأن الأسعار الحالية ما زالت ثابتة منذ آخر مراجعة في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم النظر في أي تعديل جديد خلال اجتماع اللجنة في أكتوبر 2025، وفقًا لآلية التسعير التي تعتمد على عدة معايير، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

استقرار الأسعار يمنح المستهلكين طمأنينة

هذا الاستقرار في أسعار البنزين يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، ويمنحهم قدرة أكبر على التخطيط لنفقاتهم، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، ويؤكد الخبراء أن التزام الحكومة بسياسة تسعير متوازنة يعكس حرصها على مصلحة المواطنين وضمان استدامة قطاع الطاقة في الوقت ذاته.

أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود المصرية

بنزين 80 أوكتين:

سعر اللتر: 15.75 جنيهًا مصريًا

20 لتر: 315 جنيهًا

30 لتر: 472.50 جنيهًا

40 لتر: 630 جنيهًا

بنزين 92 أوكتين:

سعر اللتر: 17.25 جنيهًا مصريًا

20 لتر: 345 جنيهًا

30 لتر: 517.50 جنيهًا

40 لتر: 690 جنيهًا

بنزين 95 أوكتين:

سعر اللتر: 19.00 جنيهًا مصريًا

20 لتر: 380 جنيهًا

30 لتر: 570 جنيهًا

40 لتر: 760 جنيهًا

لا تغيير حتى أكتوبر المقبل

تبقى أسعار البنزين في مصر ثابتة حتى إشعار آخر، ما لم تُصدر لجنة التسعير قرارًا رسميًا بعد اجتماعها المرتقب في أكتوبر القادم، وحتى ذلك الحين، تبقى كل الشائعات حول ارتفاع الأسعار غير صحيحة، وتواصل الدولة التزامها بتوفير الوقود بأسعار مدروسة لضمان التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتحديات الاقتصادية العالمية.