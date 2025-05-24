بكل سهـولة :: فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بدون الذهاب للفرع بالرقم الوطني bankofkhartoum.com

أفصحت الجهات المختصة عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بدون زيارة الفرع مطلقاً، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من أهم وأبرز الخدمات المصرفية التي ساهمت في تعزيز الشمول المالي بشكل ملحوظ، وتستهدف هذه الخدمة للجاليات السودانية المقيمة خارج البلد بسبب الظروف العصيبة التي واجهتها مؤخراً والتي نتج عنها عدد من الوفيات والمصابين.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

أعلن البنك الوطني عن رابط استمارة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 خلال الفترة الماضية، حيث تتيح الخدمة للمغتربين إمكانية التواصل مع أقرانهم المقيمين بالداخل بكل سهولة ويسر كما تمكنهم من ارسال الحوالات المالية بشكل آمن، وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات كاملة على الموقع بصيغة pdf.

الموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على خيار ارسال وبعد إتمام مراجعته من قِبل اللجنة المختصة سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم ٢٠٢٥

توجد هناك مجموعة من الشروط الهامة التي وفقاً لها يتم فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: